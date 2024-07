POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Neubrandenburg (ots) -



Am Nachmittag des 08.07.2024 kam es auf der Demminer Straße in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, wobei ein Motorradfahrer verletzt wurde.



Aus der Innenstadt kommend in Richtung stadtauswärts fuhren zwei Autos hintereinander gefolgt von einem Motorradfahrer. Aufgrund der Lichtzeichenanlage auf Höhe der Johannesstraße bildete sich ein Rückstau mit stockendem Verkehr. Der 26-jährige syrische Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und kollidierte mit dem vorausfahrenden PKW. In der weiteren Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem weiteren PKW und kam schließlich zu Fall.



Durch den Sturz verletzte sich der Motorradfahrer schwer an der Hand und wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht.



Das Kraftrad war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.500 Euro.

Die anderen Unfallbeteiligten sind Deutsche.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell