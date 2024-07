POL-NB: Schlägerei vor Neubrandenburger Imbiss

Neubrandenburg (ots) -



Am 06.07.2024 gegen 01:30 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz vor einem Imbiss beim Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg. Aufgrund der Erstmeldung einer gefährlichen Körperverletzung trafen zunächst vier Streifenwagen am Einsatzort ein.



Es soll zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sein. Ein 39-jähriger Deutscher befand sich zum Tatzeitpunkt vor dem Imbiss als ein dunkler Opel vorgefahren kam, zwei Männer ausgestiegen sind und direkt auf den Mann zugingen. Die beiden Tatverdächtigen schlugen auf den Mann ein. Einer von ihnen soll das Opfer gewürgt und dann in den Kopf gebissen haben. Einer der beiden Tatverdächtigen konnte durch Zeugenaussagen bekannt gemacht werden. Hierbei handelt es sich um einen 21-jährigen Deutschen. Der andere Tatverdächtige bleibt weiter unbekannt, wird jedoch wie folgt beschrieben:



- Groß

- Dünn

- Kurze, karierte Hose in rot

- Kurze braune Haare



Der bekannte Täter stieg nach der körperlichen Auseinandersetzung wieder in den Opel während der andere Tatverdächtige fußläufig in Richtung Oststadt flüchtete. Der Fahrer des Opels soll laut Zeugenaussagen während des Angriffs im Auto geblieben sein und wurde als groß und etwas korpulent beschrieben.



Der Verletzte wurde durch einen RTW medizinisch behandelt.



In einer anschließenden Nahbereichsfahndung nach den beiden Tätern konnten die eingesetzten Beamten das beschriebene Fahrzeug im Stadtgebiet von Neubrandenburg feststellen.



Es wurden vier Insassen kontrolliert, wobei einer davon der namentlich bekannte Beschuldigte gewesen sein soll. Weiterhin stimmte der angetroffene Fahrer mit den zuvor aufgenommenen Zeugenaussagen überein.



Es wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen. Wer sich in der Nacht von Freitag zu Samstag im Bereich des Kinos in Neubrandenburg aufgehalten und sachdienliche Hinweise zum oben beschriebenen Szenario vorbringen kann, meldet sich gerne bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



