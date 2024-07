POL-HRO: Wohnungsbrand in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am frühen Morgen des 09.05.2024 kam es in der Pecser Straße in

Schwerin zu einem Wohnungsbrand. Eine im ersten Obergeschoss

befindliche Wohnung geriet kurz vor 01:00 Uhr aus noch unklarer

Ursache in Brand. Das Feuer konnte durch die Kameraden der

Berufsfeuerwehr Schwerin schnell gelöscht werden, so dass die übrigen

Wohnungen durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Der Bewohner der brandbetroffenen Wohnung hatte sich beim Eintreffen

der Feuerwehr bereits selbst aus der Wohnung gerettet. Er wurde

schwerverletzt in das Klinikum Schwerin verbracht.



Zwei weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses klagten über

Atemwegsreizungen, mussten jedoch nicht weiter medizinisch versorgt

werden.



Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf ca. 50.000,- Euro

geschätzt. Durch die Polizei wird ein Ermittlungsverfahren wegen

fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.



Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell