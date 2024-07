POL-ANK: Alkoholisierter Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und beschädigt Verkehrsleitschild

Wolgast (ots) -



Heute Mittag (08.07.2024) gegen 11:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B111 bei Wolgast unter Alleinbeteiligung eines Pkw Skoda.



Dabei befuhr der 59-jährige deutsche Fahrzeugführer des Pkw Skoda die B111 aus Richtung Wolgast kommend in Richtung Gützkow. Zwischen der Abfahrt Hohendorf und der Abfahrt Pritzier kam er mutmaßlich aufgrund von Trunkenheit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem sich am Straßenrand befindlichen Verkehrsleitschild. Beamte der Bundespolizei, welche die Unfallstelle passierten, übernahmen die ersten Maßnahmen am Unfallort. Ein durch die Bundespolizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,0 Promille. Durch Beamte des Polizeireviers Wolgast wurde der 59-Jährige dann zur Blutprobenentnahme ins dortige Krankenhaus verbracht, wo er aufgrund seines Zustands vorerst verbleibt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein wurde sichergestellt.



Nachdem die Fahrbahn zur Unfallaufnahme für gut eine halbe Stunde vollgesperrt war, konnte sie gegen 12:20 Uhr wieder halbseitig für den Verkehr freigegeben werden. Da die Stabilität des Schildes durch die Kollision nicht mehr gegeben war, wurde das zuständige Straßenbauamt verständigt, um sich um die Sicherung des Straßenschilds vor Ort zu kümmern.



Der Pkw Skoda wurde in eigener Zuständigkeit geborgen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Cindy Trehkopf

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell