POL-LWL: Hoher Schaden bei Diebstahl von Kupferkabel in Wittenburg

Von einem Firmengrundstück in der Hagenower Chaussee in Wittenburg sollen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende über 2000 Meter Kupferkabel entwendet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die Täter in der Zeit von Freitag 17:00 Uhr bis Montag 08:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum umzäunten Firmengelände an der A 24 verschafft. Anschließend sollen die Kabel von mehreren Kabeltrommeln abgerollt, abgetrennt und mit einem bislang unbekannten Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Schaden soll sich dabei auf über 60.000 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Hagenow (03883-6310) entgegen.



