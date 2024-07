POL-ANK: 62-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Greifswald schwer verletzt

Greifswald (ots) -



Heute Morgen (08.07.2024) gegen 10:10 Uhr kam es auf der Hans-Beimler-Straße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin, wobei letztere schwere Verletzungen erlitt.



Die 62-jährige Deutsche befuhr mit ihrem Fahrrad den Fahrradstreifen auf der Hans-Beimler-Straße aus Richtung Karl-Liebknecht-Ring kommend in Richtung Franz-Mehring-Straße. Sie wollte in die Gerhardt-Katsch-Straße einbiegen und zeigte das per Armzeichen an. Als sie im Begriff war abzubiegen, stieß der von hinten kommende 63-jährige deutsche Fahrzeugführer des Pkw Ford gegen die Fahrradfahrerin.



Dabei stürzte und verletzte sich die 62-Jährige so schwer, dass sie ins Uniklinikum Greifswald verbracht werden musste. Am Pkw Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.



