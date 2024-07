POL-HST: Kellereinbrüche in Stralsund, Tatverdächtiger nach Zeugenhinweis gestellt

Stralsund (ots) -



Am 07. Juli 2024 gegen 23:36 Uhr wurde die Stralsunder Polizei in die Rudolf-Baier-Straße gerufen. Eine 74-jährige Deutsche hörte lautes Gepolter und vermutete einen Einbruch, da es in der Vergangenheit bereits zu Einbruchsdiebstählen in der Nachbarschaft kam.



Vorausgegangen war ein weiterer Hinweis einer 83-jährigen deutschen Anwohnerin, dass sich eine männliche Person in ihrem Hausaufgang aufhält, der mutmaßlich für vorangegangene Einbrüche verantwortlich ist. Sie konnte eine Beschreibung dieser Person abgeben.



Im Zuge der Ermittlungen vor Ort konnte ein 19-jähriger Deutscher, ohne festen Wohnsitz, in einem Keller gestellt werden.



Insgesamt wurden 37 Keller in drei nebeneinanderliegenden Hausaufgängen aufgebrochen. Gegenwärtig wird ein Sachschaden von circa 400 Euro angenommen. Die Höhe des Stehlschadens ist derzeit nicht bekannt.



Der Kriminaldauerdienst Stralsund war zur Spurensicherung im Einsatz. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stralsund wurde der 19-Jährige vorläufig festgenommen.



