POL-GÜ: Brand von Fahrzeughalle eines Agrarbetriebes bei Bützow

Güstrow/ Bützow (ots) -



In den frühen Morgenstunden kam es aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Agrarbetrieb in der Gemeinde Warnow bei Bützow zu einem Brand einer Werk- und Fahrzeughalle. Gegen 02:20 Uhr erging über die Einsatzleitstelle der Polizei der Hinweis, dass es in einer offenen Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in Buchenhof (Gemeinde Warnow) zu einem Brand gekommen sein soll. Zeitgleich mit den Einsatzkräften des Polizeireviers Bützow wurden zahlreiche Feuerwehren aus dem Umkreis alarmiert, sodass insgesamt 67 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Bützow, Lübzin, Rosenow, Tarnow und Warnow am Brandort zum Einsatz kamen. Die Löscharbeiten dauerten von 02:45 Uhr bis 04:30 Uhr an.



Trotz der schnellen Aufnahme der Brandbekämpfung durch die Feuerwehren brannten mehrere landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen in der etwa 70m x 30m großen Lagerhalle vollständig aus. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro beziffert.



Zum Zwecke der Spurensicherung und Tatortarbeit kam der Kriminaldauerdienst Rostock zum Einsatz. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Brandort aufgrund der noch unklaren Brandursache beschlagnahmt und abgesperrt. Zur Erhellung der genauen Umstände kommt am heutigen Tag ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern gegenwärtig noch an und werden durch die Kriminalpolizei Güstrow übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266 303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell