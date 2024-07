POL-NB: Hoher Sachschaden nach Brand eines Traktors bei Zirchow (LK V-G)

PR Heringsdorf (ots) -



Am 07.07.2024 gegen 19:10 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums der Brand eines Traktors auf einer Ackerfläche bei 17419 Zirchow. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr brannte der Traktor bereits in voller Ausdehnung. Der Fahrzeugführer, welcher zuvor Feldarbeiten durchführte, konnte sich bei Brandausbruch selbstständig aus dem Traktor retten und blieb unverletzt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Zur Brandbekämpfung kam insgesamt 20 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Zirchow und Ulrichshorst. Durch den Brand wurden neben dem Traktor auch ca. 200m² Achkerfläche beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 140.000 Euro.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell