POL-HRO: Vermisster 14-jähriger US-Amerikaner wohlbehalten aufgefunden

Am Samstagabend gegen 22.00 Uhr konnten Polizeibeamte den bis dahin vermissten Jugendlichen wohlbehalten in Brandenburg auffinden. Intensive Ermittlungen sowie die Auswertung technischer Daten führten die Rostocker Kriminalpolizei auf die Spur des Jugendlichen, der sich in der Nähe von Potsdam aufgehalten hatte.



Der 14-Jährige war in Begleitung eines 19-Jährigen, mit dem er sich nach ersten Erkenntnissen in Rostock verabredet haben soll. Hinweise auf eine Straftat liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.



Die Rostocker Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung bei der Suche.



