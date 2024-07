POL-HST: Versammlungsgeschehen am 06. Juli 2024 im Bereich des Fährhafens Mukran

Mukran (ots) -



Am Sonnabend, dem 06. Juli 2024 führte das Polizeirevier Sassnitz einen Einsatz mit eigenen und unterstützenden Kräften benachbarter Reviere und Behörden, darunter das Landesbereitschaftspolizeiamt MV, durch. Anlass war die Anmeldung einer Demonstration unter dem Motto "No Fracking LNG" im Bereich des Fährhafens Mukran durchzuführen.



Das Versammlungsgeschehen begann gegen 13 Uhr und endete mit rund 150 Teilnehmern um 15:30 Uhr. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen auf der L29.



Nach dem verkündeten Ende der Versammlung verließen die Teilnehmenden zu großen Teilen die Veranstaltung. In der weiteren Folge blockierten circa 30 Personen die L29 im Kreuzungsbereich zum Fährhafen Mukran.



Die Blockade hielt zwei Stunden an. Schlussendlich wurden 18 Personen durch die Polizei von der Straße getragen. Es wurden 20 Platzverweise ausgesprochen. Vier Personen (2 weiblich, 2 männlich) hielten den Platzverweis nicht ein und kündigten eine erneute Blockade an. Hier erfolgte eine Gewahrsamnahme.



Die Polizeiinspektion Stralsund begleitete den Einsatz parallel auf dem Nachrichtendienst X (ehemals Twitter) auf dem Account @Polizei_HST unter dem Hashtag #RÜG0607 #LNG.



