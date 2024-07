POL-SN: Veranstaltungs- und Versammlungslage in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am heutigen Tag kam es in Schwerin zu Verkehrseinschränkungen aufgrund von Veranstaltungs- und Versammlungslagen.



Zunächst kam es entlang der Strecke des Fünf-Seen-Laufs in der Zeit von 09:30 Uhr bis 14:30 Uhr zu geplanten Verkehrsmaßnahmen in Schwerin.



Gegen 13:30 Uhr wurde eine angemeldete Versammlung mit dem Motto "Gegen den CSD" auf dem Grunthalplatz frühzeitig vom Versammlungsleiter beendet. In der Paulsstadt formierten sich die ehemaligen Teilnehmer erneut und skandierten lautstark. Die Polizei stoppte den nicht angemeldeten Aufzug und begleitete die 38 Personen zurück zum Bahnhof. Hierbei kam es zu Verkehrsmaßnahmen der Polizei. Gegen den Versammlungsleiter wurde in diesem Zusammenhang ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet.



An der angemeldeten Versammlung des CSD nahmen in der Spitze 2.400 Personen teil. Der Aufzug, der durch die Alt- und Schelfstadt führte, verlief friedlich.



