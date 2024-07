POL-HRO: Brand in Mehrfamilienhaus in Schwerin

Rostock (ots) -



Am 06.07.2024 kam es gegen 08:45 Uhr in Schwerin in der Flensburger

Straße zu einem Kellerbrand. Unbekannte entzündeten einen dort

abgestellten Kinderwagen. Nachdem der Brand durch die alarmierte

Feuerwehr gelöscht wurde konnten neun Hausbewohner durch Feuerwehr

und Polizei aus ihren Wohnungen geleitet werden. Drei Bewohner wurden

durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt und wurden durch den

Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die Feuerwehr schätzt ein, dass

aufgrund der starken Verrußung im Haus dieses vorerst nicht mehr

bewohnbar ist. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Der

Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



