POL-NB: Fahrer eines E-Scooter stürzt unter erheblicher Einwirkung von Alkohol

Am 06.07.2024 gegen 01:10 Uhr teilt die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass es in 17033 Neubrandenburg, Demminer Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Scooter gekommen ist. Nach derzeitiger Ermittlungsstand befuhr ein 44-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit einem E-Scooter die Demminer Straße und kam hier zu Fall. Dabei verletzte sich der Fahrzeugführer leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Einwirkung von Alkohol wurde eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.



Sebastian Meinhardt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell