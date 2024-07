POL-HRO: 14 - Jähriger von Kreuzfahrtschiff vermisst - Polizei sucht jetzt mit Foto aus Überwachungskamera nach wichtigem Zeugen

Rostock (ots) -



Die Rostocker Polizei sucht jetzt mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem Zeugen, der nach bisherigen Ermittlungen am Donnerstagmorgen mit dem vermissten Aydin Brown unterwegs war.



Foto hier: https://t1p.de/h6vr4



Der Zeuge wird gebeten, sich dringend beim Kriminaldauerdienst in Rostock zu melden. Darüber hinaus bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kennt den unbekannten jungen Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat den Vermissten am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr zusammen mit dem bislang Unbekannten am Bahnhof in Warnemünde gesehen?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Bezugsmeldungen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/5817194

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5816510



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Dörte Lembke

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



