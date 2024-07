POL-HWI: Leblose Person bei Thorstorf aufgefunden

Thorstorf (ots) -



Am gestrigen Vormittag wurde nahe der Ortschaft Thorstorf eine leblose Person aufgefunden. Die Identität des Mannes konnte bereits zweifelsfrei geklärt werden. Hierbei handelt es sich um einen kürzlich als vermisst gemeldeten 59-Jährigen aus Klütz.



Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Stand nicht vor. Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.



