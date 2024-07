POL-HST: Aktionstag ´Sicher im Sattel´ am 9. Juli in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 09.07.2024 findet in Ribnitz-Damgarten von 10 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz der Fahrradaktionstag "Sicher im Sattel" statt.



Dieser Aktionstag bietet den Radfahrenden die Möglichkeit, sich und ihr Rad fit und sicher für den Straßenverkehr zu machen. Die Sicherheit im Straßenverkehr, aber auch der Schutz vor Diebstahl wird hier anschaulich vorgestellt und steht im Mittelpunkt des Tages.



Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste, mit und ohne Rad, sind herzlich eingeladen, den Aktionstag "Sicher im Sattel" zu besuchen.



Die Verhütung von Unfällen unter Beteiligung von Radfahrenden und der Schutz von Fahrrädern vor Diebstahl stellen besondere Schwerpunkte für die Arbeit der Polizei sowie der Versicherungen dar.



Nutzen Sie daher die Möglichkeit und kommen Sie in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr auf den Marktplatz. Folgende Angebote werden geboten:



- Kostenlose Fahrradcodierung (Personalausweis und bei E-Bikes den

Akkuschlüssel mitbringen),

- Reaktionstestgerät,

- Fahrradparcours und Rauschbrillen,

- Fahrradsimulator,

- Sehtest,

- Verkehrsquiz mit Preisen,

- Beratungen und Tipps zu den Themen Sicherung von Fahrrädern

gegen Diebstahl und Versicherungen für Radfahrer, E-Bikes und

E-Scootern,

- Beratungen zum Kauf von Fahrrädern, Pedelecs und E-Bikes.



Für das leibliche Wohl sorgt die die Feuerwehr Ribnitz-Damgarten und ein Moderator führt kurzweilig durch den Tag.



Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen und sie im Vorfeld anzukündigen.



