POL-GÜ: Kriminalpolizei ermittelt nach Garagenbrand in Hohen Luckow

In der zurückliegenden Nacht befanden sich Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aufgrund eines gemeldeten Brandes in Hohen Luckow im Einsatz.



Wie der Eigentümer und zugleich Geschädigte mitteilte, sei er etwa gegen 02:15 Uhr zunächst durch ein lautes Knallgeräusch aus dem Schlaf gerissen worden. Kurz darauf habe der 78-jährige Deutsche festgestellt, dass eine auf seinem Grundstück befindliche Garage bereits in voller Ausdehnung brannte. Laut eigener Angaben befanden sich in dem Nebengelass Werkzeuge sowie Fahrräder.



Trotz des sofortigen Einsatzes von insgesamt 27 Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehren aus Groß Bölkow und Satow konnte das vollständige Ausbrennen der Garage nicht verhindert werden. Niemand wurde verletzt. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 5.000 Euro beziffert.



Zur vermeintlichen Brandursache können derzeit keine Angaben vorgenommen werden. Der Brandort wurde zunächst sichergestellt. Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei Bad Doberan.



