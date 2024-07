POL-NB: PKW kommt auf Grund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab

Altentreptow (ots) -



Am 04.07.2024 gegen 15:15 Uhr kam es auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Friedland und Neubrandenburg 0st zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr ein 53-jähriger deutscher Fahrzeugführer die BAB 20 aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung Lübeck. Zwischen den Anschlussstellen Friedland und Neubrandenburg Ost verlor er auf Grund den Witterungsverhältnissen (Starkregen) nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Ca. 500 Meter nach dem Verlassen der Fahrbahn kam er auf einem Acker zum Stillstand. Hierbei wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Neubrandenburg geflogen werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 45.000,-EUR.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



