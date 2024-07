POL-HRO: 14-jähriger amerikanischer Junge in Rostock-Warnemünde vermisst

Rostock-Warnemünde (ots) -



Seit dem Donnerstagvormittag des 04.07.2024 sucht die Polizei in

Rostock nach einem 14-jährigen Jungen aus den USA.

Dieser ist am Morgen gegen 07:00 Uhr von Bord des Kreuzfahrtschiffes

Carribbean Princess gegangen und derzeit unbekannten Aufenthaltes.

Weitere Informationen zum Vermissten befinden sich auf der Homepage

der Landespolizei M-V unter: https://t1p.de/8hkyw



Hinweise zum Vermissten nehmen das Polizeirevier in

Rostock-Lichtenhagen unter der TelNr.: 0381-77070 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen können

zudem auch der Notruf der Polizei unter der TelNr.: 110 sowie die

Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



