POL-NB: Tödlicher Kiteunfall vor der Halbinsel Zingst

Am heutigen Donnerstag, dem 04. Juli 2024 gegen 12:37 Uhr, wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Notfall beim Kite-Surfen informiert. Ein 56-jähriger Urlauber aus dem Bundesland Brandenburg wollte mit seiner 29-jährigen Tochter vom Strand in Höhe Ortslage Nisdorf (Grabow/LK Vorpommern-Rügen) aus zum Kite-Surfen starten.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es augenscheinlich zu einem Fehlstart, bei dem der Kiter immer weiter auf die Darßer Boddenkette (Grabow) getrieben wurde. Der Kite-Surfer konnte sich nicht selbständig aus dieser Notfallsituation befreien. Die am Strand verbliebene Tochter teilte diesen Notfall sofort der Rettungsleitstelle mit, die umgehende Rettungsmaßnahmen einleitete. Unter anderem wurden die Seenotrettungsleitstelle, die Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund und die Feuerwehr Stralsund informiert und begannen sofort mit der koordinierten Rettungsaktion.

Da der Verunglückte vom Strand aus nicht mehr zu sehen war, begann der Rettungshubschrauber unverzüglich mit der Suche nach dem Verunglückten.

Nach kurzer Suchzeit konnte der Verunfallte im nahen Küstenbereich auf der Halbinsel Zingst nur noch tot geborgen werden. Da die Todesursache unklar ist, leitete der Kriminaldauerdienst Stralsund vor Ort ein Todesermittlungsverfahren ein.



