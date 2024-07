POL-LWL: Auto überschlägt sich - Insassen leicht verletzt

Parchim (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Donnerstag auf der L 09 zwischen Parchim und Siggelkow wurden beide Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Nach eigenen Angaben befuhr die 37-jährige Autofahrerin gegen 01:00 Uhr die L 09 zwischen Parchim und Siggelkow, als sie in einer Kurve einem Reh auf der Fahrbahn ausgewichen sein soll und dadurch von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug beschädigte daraufhin einen Koppelzaun und überschlug sich. Sowohl die Fahrzeugführerin als auch ihr 32-jähriger Beifahrer konnten sich mit leichten Verletzungen selbständig aus dem auf der Seite liegenden PKW befreien. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Da eine Atemalkoholkontrolle bei der Autofahrerin einen Wert von 0,63 Promille ergab, wurde eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt veranlasst. Gegen die 37-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässige Körperverletzung ermittelt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.



