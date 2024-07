POL-HRO: Verkehrsunfall in Rostock - 16.000 Euro Schaden

Rostock (ots) -



Am heutigen Donnerstag ereignete sich gegen 11 Uhr ein Verkehrsunfall in der Schutower Ringstraße in Rostock.



Dabei fuhr eine 65-jährige bei dem Vorhaben, mit ihrem BMW vorwärts einzuparken, zunächst über einen Grünstreifen, durchbrach anschließend eine Grundstücksumzäunung und touchierte einen Stromkasten. Nach bisherigem Stand der noch laufenden Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Fahrzeugführerin beim Einparken Gas und Bremse verwechselte. Sie selbst blieb bei dem Unfall unverletzt.



Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 16.000 Euro. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Durch die Rostocker Stadtwerke wurde im Anschluss an den Unfall der defekte Stromkasten instandgesetzt.



