POL-HWI: Unbekannte brechen in Brüsewitz ins Feuerwehrgebäude ein - Polizei sucht Zeugen

Nachdem unbekannte Täter in der Nacht vom 02. zum 03. Juli in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in Brüsewitz eingebrochen sind, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Am 03. Juli wurde die Tat der Gadebuscher Polizei angezeigt. Offenbar hatten sich Unbekannte in der Nacht zuvor gewaltsam Zutritt zum Feuerwehrgebäude verschafft, darin befindliche Büros durchfühlt und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendet. Der durch die Täter verursachte Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 300 Euro.



In derselben Nacht haben Unbekannte zudem ein Fenster der Kita "Pusteblume" in der Straße Zum Rehm beschädigt.



In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0 oder jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.



