POL-HWI: Einbruch in Wismarer Tierpark - Polizei stellt mutmaßliche Täter

In der zurückliegenden Nacht kam es zu einem Einbruch in den Wismarer Tierpark, bei dem zwei Automaten aufgebrochen und unter anderem Bargeld entwendet wurde.

Die mutmaßlichen Täter konnten unweit des Tierparks gestellt werden.



Gegen Mitternacht wurde die Wismarer Polizei durch einen Hinweisgeber über den Einbruch in den Tierpark informiert.



Beim Eintreffen der Polizeikräfte verließ eine Personengruppe das Tierparkgelände.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte zwei beschädigte sowie entleerte Automaten feststellen.



Weitere hinzugezogene Einsatzkräfte stellten unweit des Tierparks eine Gruppe Jugendlicher im Alter von 14 bis 16 Jahren fest, bei denen tatrelevante Gegenstände sichergestellt werden konnten.

Die drei jugendlichen Mädchen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls verantworten.

Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen im höheren vierstelligen Bereich.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiterhin an.



Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



