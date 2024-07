POL-SN: Zwei Fußgänger nach Unfällen verletzt

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Nachmittag sind zwei Fußgänger bei Verkehrsunfällen verletzt worden, darunter eine 54-jährige schwer. Beide Fußgänger seien auf die Fahrbahn getreten ohne auf den Verkehr zu achten.



In der Werdervorstadt wurde ein 54-jährigen Fußgänger gegen 15:20 Uhr von einem PKW erfasst. Eine 81-jährige Autofahrerin konnte den Zusammenstoß auf der Werderstraße nicht verhindern. Der Mann stürzte und verletzte sich am Kopf. Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrseinschränkungen.



Gegen 17:00 Uhr sei eine 21-jährige Schwerinerin unbedacht auf die Fahrbahn der Goethestraße getreten und hier mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die 21-Jährige verletzte sich leicht und wurde vor Ort medizinisch versorgt.



Die weiteren Ermittlungen zu beiden Verkehrsunfällen führt das Kriminalkommissariat Schwerin. Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



