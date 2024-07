POL-SN: Angriff auf Fahrkartenkontrolleure

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Nachmittag wurden zwei Fahrkartenkontrolleure in der Straßenbahn von einem 38-jährigen Fahrgast angegriffen. Ein 37-jähriger Kontrolleur wurde leicht verletzt.



Den bisherigen Erkenntnissen zu Folge kam es gegen 16:35 Uhr zu einer Kontrolle der Fahrgäste in der Straßenbahn der Linie 1 zwischen Hauptbahnhof und Marienplatz. Als der Verdacht entstand, dass der 38-jährige Deutsche keinen gültigen Fahrausweis besitzt, habe dieser beide Kontrolleure angegriffen, darunter eine 39-jährige Deutsche und einen 37-jährigen Syrer. Der Fahrgast konnte die Örtlichkeit vor Eintreffen der Polizei verlassen, ist aber bereits identifiziert.



Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung gegen den 38-jährigen Deutschen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell