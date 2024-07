POL-LWL: Randalierer nach Bedrohung in Gewahrsam genommen

Pampow (ots) -



Nachdem ein alkoholisierter Mann in der Nacht zu Donnerstag seine Freundin in Pampow körperlich angegriffen haben soll und in deren Wohnung randalierte, nahm die Polizei den 35-jährigen Mann in Gewahrsam. Zuvor soll der Tatverdächtige seine 22-jährige Lebensgefährtin geschubst und beleidigt haben, die daraufhin mit ihrer 1-jährigen Tochter aus ihrer Wohnung zu Nachbarn floh. Den alarmierten Polizisten drohte er hinter verschlossener Tür, sie bei Betreten der Wohnung anzugreifen und beschädigte weiterhin hörbar Wohninventar. Bevor die Situation zu eskalieren drohte, gelang es den Beamten den Tatverdächtigen zu beschwichtigen, sodass er sich folglich widerstandslos in Gewahrsam nehmen ließ. Er zog sich leichte Verletzungen an den Füßen zu, die vermutlich von Glasscherben in der Wohnung stammten und im Anschluss einer medizinischen Versorgung bedurften. Eine Atemalkoholkontrolle ergab beim Tatverdächtigen einen Wert von etwa 0,6 Promille. Gegen den 35-jährigen Deutschen wird nun unter anderem wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt. Außerdem wurde ihm das Betreten der Wohnung für die nächsten Tage polizeilich untersagt.



