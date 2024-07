POL-HRO: Brand eines PKW in Hagenow

Rostock (ots) -



Am Mittwochabend kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand

eines PKW im Veilchenweg in Hagenow, bei dem der PKW komplett

abbrannte. Durch die Hitzeentwicklung wurde der Carport, eine Hecke

und ein weiterer PKW in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwillige

Feuerwehr Hagenow konnte den Brand löschen. Der Brandort wurde durch

die Kriminalpolizei beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



