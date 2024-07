POL-HRO: Bislang unbekannter Exhibitionist ermittelt - Ermittlungserfolg nach Zeugenaufruf

Rostock (ots) -



Nachdem eine Spaziergängerin am 27.04.2024 die Polizei über einen Mann informierte, der sich vor ihr im Kösterbecker Wald entblößt hatte, konnte die Kriminalpolizei jetzt einen 30-jährigen Tatverdächtigen ermitteln.



Nach der Veröffentlichung eines Zeugenaufrufs meldeten sich weitere Frauen bei der Polizei und nach umfangreichen Ermittlungen wurden dem Deutschen nun mehrere Taten nachgewiesen. So soll er in fünf weiteren Fällen Frauen im Bereich Niex, Beselin und Roggentin aufgelauert und sie durch exhibitionistische Handlungen belästigt haben.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Rostock dauern an.



