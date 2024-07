POL-HST: Verfassungsfeindliche Symbole an Skaterplatz in Stralsund

Stralsund (ots) -



Die Polizei in Stralsund wurde am Dienstag, dem 2. Juli 2024 gegen 9:30 Uhr zum Skaterplatz in der Friedrich-Wolf-Straße gerufen.



Offenbar haben bislang unbekannte Täter mehrere verfassungsfeindliche Symbole auf dem Platz angebracht. So wurden im Zeitraum vom 26.06.2024 bis 02.07.2024, 9:00 Uhr augenscheinlich zwei Hakenkreuze (etwa 125 mal 85 cm und 65 mal 70 cm groß) an das Mauerwerk, das als Abgrenzung des Skaterplatzes dient, mit schwarzer Farbe gesprüht. Ein weiteres mit schwarzer Sprühfarbe aufgebrachtes Hakenkreuz befand sich an der Seitenwand der Halfpipe (etwa 80 mal 65 cm). Auf der Halfpipe wurde außerdem der Schriftzug "NAZIS AN DIE MACHT" sowie ein weiteres Hakenkreuz gesprüht (Größe etwa 310 mal 165 cm).



Der entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf einige Hundert Euro geschätzt. Die Hansestadt Stralsund leitete die Beseitigung der Schmierereien in die Wege.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie der Sachbeschädigung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern dies bezüglich noch an.



Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten Hinweise an die Polizei in Stralsund unter 03831 28900, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu geben.



