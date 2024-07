POL-GÜ: Ergebnisse der Auftaktveranstaltung #Fahren.Ankommen.Leben! -Thema ´Ferienreiseverkehr´ -die Polizeiinspektion Güstrow zieht Bilanz

Güstrow (ots) -



Im Monat Juli kontrollieren Einsatzkräfte der Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg im Zusammenhang mit der Verkehrskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" Verkehrsteilnehmer in ganz Mecklenburg-Vorpommern zum aktuellen Schwerpunkt "Ferienreiseverkehr" (das Polizeipräsidium Rostock berichtete gestern dazu).



Am gestrigen Tag wurden durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Güstrow neben der Auftaktveranstaltung am Autobahnrastplatz BAB20 Speckmoor Süd, diverse weitere Verkehrskontrollen durchgeführt.



An zwölf Standorten im Landkreis Rostock wurden insgesamt 149 Fahrzeuge kontrolliert-davon 78 PKW, 62 Wohnmobile und Gespanne, fünf LKW und vier Kräder. Bezogen auf den Fokus "Ferienreiseverkehr" konnten elf Ordnungswidrigkeiten, davon vier bußgeldbewährte sog. OWIs festgestellt werden.



Zusätzlich wurden bei durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen 1568 Kraftfahrzeuge gemessen, von denen insgesamt 354 Fahrzeugführer zu schnell fuhren und nun ein Verwarn- (166) oder Bußgeldverfahren (188) erwarten. 15 von Ihnen müssen sogar mit einem Fahrverbot rechnen.



Die landesweiten Verkehrskontrollen mit dem Fokus auf den Ferienreiseverkehr werden noch den ganzen Juli durchgeführt.



