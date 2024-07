POL-HWI: Drei Verletzte nach Unfall auf der L031

Bad Kleinen (ots) -



Am gestrigen Tag ereignete sich gegen 13:50 Uhr auf der L031 kurz hinter der Kreuzung zur B106 in Richtung Bad Kleinen ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.



Ersten Erkenntnissen nach verlor ein 31-jähriger Fahrer eines VW aus bislang ungeklärter Ursache die Lenkgewalt über sein Fahrzeug und stieß mit einem aus Richtung Bad Kleinen kommenden

Transporter frontal zusammen. Aufgrund der Kollision kam der Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen

einen Straßenbaum. Der VW kam auf der Fahrbahn zum Stehen.



Beide Fahrzeuginsassen des Transporters sowie der 31-jährige

VW-Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Der 55-jährige Fahrer des Transporters sowie der 57-jähriger Beifahrer wurden zur medizinischen

Versorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle wurde die L031

gesperrt.

Der Gesamtschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 31.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Franzisca Ertel

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell