POL-NB: Diebstahl eines Minibaggers

Vom Abend des 01.07.2024 bis zum Morgen des 02.07.2024 wurde auf dem Baustellenabschnitt der B192 zwischen Waren und Neubrandenburg ein Baustellenfahrzeug entwendet. Hierbei handelt es sich um einen Bagger von dem Model Yanmar ViO 50.



Die bislang unbekannten Täter öffneten den verschlossenen Bagger auf unbekannte Art und Weise. Ein codierter Schlüssel zum Starten des Fahrzeugs befand sich im Fahrerhaus und wurde durch die Täter entwendet.



Den Eigentümern war es möglich, den mit GPS ausgestatteten Bagger zu orten. Dieser befand sich circa 500 Meter vom Abstellort in einem Waldstück entfernt und war wieder verschlossen.



Weiterhin wurde festgestellt, dass die Täter mit dem Bagger einen Straßenbaum beschädigt haben.



Der Stehlschaden wird derzeit auf circa 100,00 Euro und der Sachschaden auf 250,00 Euro geschätzt.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zur Spurensicherung in den Einsatz. Es wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen.



