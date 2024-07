POL-HST: Nachmeldung zum Brand eines Ferienhauses bei Poseritz auf der Insel Rügen

Insel Rügen (ots) -



Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom Polizeipräsidium Neubrandenburg vom 30.06.2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5812502 kann Folgendes nachberichtet werden:



Am 01.07.2024 waren gemäß Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Sachverständige zur Ermittlung der Brandursache vor Ort - unterstützt wurden sie dabei vom Technischen Hilfswerk, da der Brandort erschwert zugänglich und in Teilen sogar einsturzgefährdet war.



Im Rahmen dieser Untersuchungen wurden wahrscheinlich menschliche Überreste (minimale Knochenfragmente) im Haus festgestellt, sowie ein offenbar vor Brandausbruch beschädigtes Fenster im Erdgeschoss. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft kamen sodann Mitarbeiter der Rechtsmedizin Greifswald zum Einsatz.



Gegenwärtig laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Brandstiftung (fahrlässig oder vorsätzlich) und gleichfalls, ob es sich abschließend um menschliche Überreste handelt.



Ein technischer Defekt wird weiterhin ausgeschlossen (Gas liegt nicht am Haus an und Strom war abgeschalten). Die Eigentümer des Ferienhauses, ein älteres Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen, waren letztmalig etwa eine Woche vor Brandausbruchszeit vor Ort.



