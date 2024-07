POL-NB: Einbruch im Stavenhagener Waldbad

Stavenhagen (ots) -



Am Morgen des 02.07.2024 wurde die Polizei in Malchin über einen Einbruch im Stavenhagener Freibad informiert. Demnach haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände des Waldbades verschafft. Weiterhin wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, sodass die Täter in den dortigen Kassenbereich gelangt sind. Sie entwendeten Bargeld in Höhe von circa 400,00 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 100,00 Euro.



Die Tatzeit wird auf die Nacht vom 01.07.2024 bis zum 02.07.2024 beschränkt.

Vor Ort gesichertes Videomaterial, welches als Grundlage für die weiteren Ermittlungen dient, zeigt drei vermutliche Tatverdächtige.



Es wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Haben Sie in der Nacht von Montag auf Dienstag etwas Ungewöhnliches im Bereich des Waldbades in Stavenhagen beobachtet oder in Tatortnähe wahrnehmen können? Dann melden Sie sich im Polizeirevier Malchin unter der Telefonnummer 03994-2310 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



