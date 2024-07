POL-SN: Feuer zerstört öffentlichen Bücherschrank

Schwerin (ots) -



In der zurückliegenden Nacht brach in der Rahlstedter Straße gegen 23:00 Uhr ein Feuer in einem öffentlichen Bücherschrank aus. Zum Einsatz kam die Feuerwehr sowie die Polizei aus Schwerin. Der entstandene Schaden wird auf 4.000EUR geschätzt. Als öffentliche Tauschbörse für Bücher wurde im Stadtteil Lankow eine ehemalige Telefonzelle genutzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 sowie über die Onlinewache entgegen.



