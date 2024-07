LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung.   

Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung.



Sachverhalt:

Am Samstag, den 16. Dezember 2023, gegen 9.30 Uhr wurde in der Nähe der niederländischen Stadt 's-Hertogenbosch eine unbekannte männliche Leiche gefunden.

Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen ergaben, dass der Mann Opfer eines Tötungsdeliktes wurde. Die Identität des Mannes konnte bislang nicht geklärt werden. Die Isotopenforschung ergab, dass der Mann seine Jugend wahrscheinlich in Osteuropa, möglicherweise in Polen oder Bulgarien, verbracht hat. Die letzte Zeit seines Lebens verbrachte er wahrscheinlich in Nordwesteuropa, möglicherweise in den Niederlanden oder in Deutschland. Die Leiche lag den Ermittlungen zufolge schon einige Zeit im Wasser. Eine Zeichnung wurde angefertigt, um das mögliche Aussehen des Geschädigten darzustellen. Auch die mehrfache Ausstrahlung des Falles in der niederländischen Fernsehsendung „Opsporing Verzocht“ konnte nicht zur Aufhellung des Sachverhaltes und zur Identifizierung des Toten beitragen.

Aufgrund der Vermutung, dass der Geschädigte Bezüge nach Deutschland hat, wurde das BKA um Unterstützung im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung ersucht.

Den originalen Fahndungsaufruf des BKA finden Sie hier: www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung38