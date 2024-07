POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Rostock Lichtenhagen

Rostock (ots) -



Am 02.07.2024 ereignete sich gegen 16:45 Uhr in Rostock Lichtenhagen

ein folgenschwerer Verkehrsunfall.



Als ein VW Passat von der Stadtautobahn kommend in die Güstrower

Straße einbiegen wollte musste dieser verkehrsbedingt im

Kreuzungsbereich warten. Ein VW Sharan fuhr aus der Güstrower Straße

kommend bei "Grün" in Fahrtrichtung Warnemünde los. Aus bislang

unbekannter Ursache kollidierten beide PKW frontal miteinander. Beim

VW Sharan wurden die Airbags ausgelöst, wobei dessen Kraftfahrer (33

Jahre) durch Prellungen und Schnittverletzungen am Arm leicht

verletzt wurde. Seine schwangere Begleiterin (25 Jahre) wurde

vorsorglich ins Klinikum zur Untersuchung gebracht. An beiden

Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von 20.000 EUR.

Aufgrund austretender Betriebsstoffe wurde weiterhin zur Aufnahme die

Feuerwehr alarmiert. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste

geborgen werden.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostok



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell