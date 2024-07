POL-NB: Auffahrunfall auf der B 105 - mehrere Personen leichtverletzt

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 02.07.2024 gegen 14:20 Uhr ereignete sich kurz vor der Ortschaft

Wiepkenhagen auf der B105 in Richtung Stralsund ein Verkehrsunfall,

bei dem mehrere Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurden.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 83-jähriger Fahrzeugführer

eines Hyundai aufgrund von zu geringem Sicherheitsabstand auf ein

verkehrsbedingt wartenden Pkw Opel auf. Durch den Zusammenstoß wurden

der 83-jährige Fahrer und seine 88-jährige Beifahrerin aus dem

Hyundai leicht verletzt. Beide erlitten einen Schock und wurden ins

Krankenhaus nach Ribnitz-Damgarten verbracht. Der PKW Hyundai war

nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen

werden.

Die Fahrzeuginsassen des Opel erlitten ebenfalls leichte

Verletzungen. Eine Aufnahme in ein Krankenhaus war nicht

erforderlich.

Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf etwa 10.000 Euro

geschätzt.



