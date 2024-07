POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der BAB 19

Malchow (ots) -



Am Dienstag ereignete sich gegen 16:00 Uhr auf der BAB 19 zwischen

den Anschlussstellen Malchow und Waren in Fahrtrichtung Berlin ein

schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug.



Ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus Sachsen-Anhalt fuhr mit einem Pkw

Skoda aus ungeklärter Ursache mit sehr hoher Geschwindigkeit auf

einen Sattelzug auf. Der Pkw verkeilte sich unter dem Anhänger und

konnte nur mit Hilfe der Feuerwehr vom Anhänger getrennt werden.



Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte der Fahrer des Pkw diesen

bereits verlassen können. Der 59-jährige wurde mit schweren

Verletzungen in ein Krankenhaus nach Plau gebracht. Der 37-jährige

niedersächsische Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.



Für die Versorgung des Verletzten und die Arbeiten der Feuerwehr war

die A 19 für ca. eine Stunden teilweise voll und halbseitig gesperrt.



Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Sattelzug

konnte bis zur nächsten Anschlussstelle fahren, um dort die

Beleuchtung des Anhängers reparieren zu lassen. Der Sachschaden wird

derzeit auf ca. 15.000,- Euro geschätzt.



An der Unfallstelle waren ein Notarzt- und ein Rettungswagen, sowie

die freiwilligen Feuerwehren aus Malchow und Alt Schwerin im Einsatz.



