POL-HRO: Auto rutscht in Gleisbereich - Behinderungen im Stadtverkehr

Für Behinderungen im Stadtverkehr hat am heutigen Dienstag ein Unfall im Bereich des Rostocker Friedrich-Engels-Platzes gesorgt.



Ein 73-Jähriger befuhr gegen 11:15 Uhr mit seinem VW den Bereich der Straßenbahnhaltestelle Paulstraße aus Richtung Steintor kommend in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Nach bisherigem Stand der noch laufenden Ermittlungen übersah der Mann bei einem Überholvorgang den Bordsteinabsatz im Haltestellenbereich, rutschte mit seinem Fahrzeug hinunter und setzte mit dem Unterboden auf.



Mit Unterstützung des Unfallhilfswagens der RSAG konnte der Pkw aus dem Gleisbereich geborgen werden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Unfallstelle war rund 45 Minuten für den Schienen- und Fahrzeugverkehr in Richtung Hauptbahnhof gesperrt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell