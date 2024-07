POL-HST: Ermittlungserfolg bei Romance Scam

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) -



Im Rahmen von Ermittlungen in einem anderen Sachverhalt, kam es zu einem Ermittlungserfolg eines noch nicht zur Anzeige gebrachten Romance Scams. So konnten einer 69-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen 32.800,00 Euro zurück auf ihr Konto überwiesen werden.



Dieser Betrag wurde mutmaßlich aus Liebe überwiesen. Die 57-Jährige war zum Zeitpunkt der Rücküberweisung noch der festen Überzeugung, einem echten Arzt geholfen zu haben.



Die Betrugsmasche "Love- bzw. Romance Scamming" ist nicht neu und läuft augenscheinlich gleich ab: die Betrüger nehmen über Internetportale Kontakt zu Frauen auf und bauen eine Beziehung auf und fordern irgendwann Geld. Sie geben dabei an, dass sie beispielsweise Ärzte oder Soldaten sind und das Geld für Flüge benötigen. Viele Geschädigte realisieren erst zu spät, dass sie auf Betrüger reingefallen sind.



Polizei warnt eindringlich vor solchen Scams:



- Die Täter schreiben übers Internet gezielt alleinstehende

Personen an, um später an ihr Geld zu kommen.

- Die Unbekannten geben dabei vor, dass sie sich im Ausland

befinden und als Ärzte oder Soldaten tätig sind.

- Übergeben Sie niemals Bargeld an Fremde.

- Sobald der Verdacht aufkommt, dass es der vermeintliche Partner

nicht auf die Liebe, sondern aufs Geld abgesehen hat, stellen

Sie Kontakt zur Polizei her.



Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.



