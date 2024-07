POL-HRO: Verletzte Radfahrerin in Rostock - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Rostock (ots) -



Am 01.07.2024 gegen 19:40 ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Satower Straße/ Südring in Rostock. Hierbei missachtete ein aus Richtung Parkstraße kommender und in die Satower Straße einbiegender Pkw-Fahrer das für ihn geltende Lichtzeichen "Rot" und kollidierte mit einer auf der Fußgängerfurt befindlichen Radfahrerin. Diese stürzte durch den Aufprall zunächst gegen den Pkw und anschließend zu Boden. Die 73-jährige Rostockerin wurde dabei leichtverletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich in Richtung Satow unerlaubt vom Unfallort. Aufmerksame Zeugen informierten anschließend den Rettungsdienst und die Polizei.



Zu dem unfallverursachenden Pkw ist bisher lediglich bekannt, dass es sich um ein dunkles Fahrzeug - wahrscheinlich dunkelblau oder schwarz - handeln soll. Die Polizei bittet daher Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen oder zum Tatfahrzeug geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock, Ulmenstr. 54, unter der Telefonnummer 0381/49161616, jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



