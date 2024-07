POL-GÜ: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 53-jähriger Urlauberin im Bereich Börgerende/ Landkreis Rostock - die Polizei bittet um Mithilfe

Börgerende/ Landkreis Rostock (ots) -



Seit dem 28.06.2024 wird eine 53-jährige Urlauberin aus dem Bereich Börgerende im Landkreis Rostock vermisst.



Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bad Doberan unter 038209 56224, der polizeiliche Notruf "110", die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de/onlinewache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Für alle weiteren Informationen zur Vermissten nutzen Sie bitte den folgenden Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt:



https://fcld.ly/202571



