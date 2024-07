POL-NB: Verkehrsunfall mit 7 schwerverletzten Personen auf der L192 auf Höhe der Ortschaft Richtenberg

Grimmen (ots) -



Am 01.07.2024 gegen 15:40 Uhr kam es auf der L192 auf Höhe der Ortschaft Richtenberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei befuhr der 64-jährige deutsche Fahrzeugführer eines VW Transporters die L192 aus Richtung Steinhagen kommend in Richtung Richtenberg. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Fahrdienst für geistig und körperlich behinderten Menschen. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich neben dem Fahrzeugführer noch 7 Personen im Fahrzeug. Kurz vor der Ortschaft Richtenberg kam der Fahrzeugführer aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Straßenbäumen. Dabei wurden der Fahrzeugführer und 6 weitere Insassen schwerverletzt. Von den 7 Schwerverletzten hatten 3 lebensbedrohliche Verletzungen und wurden deswegen mit Rettungshubschraubern in die Krankenhäuser von Greifswald und Rostock geflogen. Die anderen Schwerverletzten wurden mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Insgesamt kamen bei dem Unfall zur Bergung und medizinischen Versorgungen der Verletzten 10 Rettungswagen, 2 Notarztwagen, ein Wagen der Einsatzleitung des Rettungsdienstes und die Freiwillige Feuerwehr Richtenberg mit 12 Kameraden zum Einsatz. Die L192 musste währen der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Mitarbeiter der Dekra zum Einsatz gebracht.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



