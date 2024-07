POL-LWL: Radfahrer auf der A 14 unterwegs

Plate/ Stolpe (ots) -



In der Nacht zu Montag gelang es Polizisten einen Fahrradfahrer auf der A 14 anzutreffen und ihn sicher von der Autobahn zu führen. Hinweisgeber meldeten zuvor gegen 01:00 Uhr einen Radfahrer, der auf der linken Fahrspur zwischen der Anschlussstelle Schwerin-Ost und dem Kreuz Schwerin unterwegs gewesen sein soll. Die alarmierten Polizisten trafen den 23-jährigen Ukrainer mit seinem Rad tatsächlich auf der Abfahrt zum Parkplatz Plater Berg an. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keiner gefährdenden Situation auf der Autobahn. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum stellten die Beamten ebenfalls nicht fest. Nachdem das Fahrrad gesichert werden konnte, wurde der 23-Jährige zur naheliegenden Wohnanschrift verbracht. Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren eröffnet.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell