POL-LWL: LKW mit Holzstämmen auf A 24 verunfallt

Suckow/ Stolpe (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der A 24 bei Suckow ist am Montagvormittag ein LKW mit Anhänger von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der 68-jährige polnische LKW-Fahrer wurde dabei nur leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam die Sattelzugmaschine mit dem mit Holzstämmen beladenen Auflieger auf der A 24 in Fahrtrichtung Hamburg kurz vor der Anschlussstelle Suckow nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Leitplanke und kippte um. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrerhaus befreien und erlitt Prellungen am Körper. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur Unfallursache. Insgesamt wird der Schaden auf über 200.000 Euro geschätzt. Für die Bergung des verunfallten Sattelschleppers und dessen Ladung wird die Fahrbahn in Richtung Hamburg zeitweilig einspurig oder vollgesperrt werden müssen. Die Beeinträchtigungen werden voraussichtlich bis in den Abend hinein andauern. Aktuelle Informationen werden dazu über den Verkehrsfunk gemeldet.



