POL-HRO: Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl: Polizei stellt zwei Tatverdächtige

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls sowie der Hehlerei ermittelt die Rostocker Kriminalpolizei gegen zwei tatverdächtige Deutsche.



Der 34 Jahre alte Mann und seine 33-jährige Partnerin konnten durch einen Mitarbeiter eines Baumarktes im Stadtteil Dierkow am Freitagabend, 28.06.2024, dabei beobachtet werden, wie sie Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro einsteckten und nicht bezahlten. Weiterhin konnten beide durch den Mitarbeiter als Tatverdächtige eines bereits am Vortag verübten Diebstahls wiedererkannt werden.



Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen konnten im Fahrzeug sowie in der Wohnung des Pärchens Gegenstände sichergestellt werden, die möglicherweise aus weiteren Diebeshandlungen stammen und den Verdacht des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls sowie der Hehlerei begründen.



