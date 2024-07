POL-HRO: Tatverdächtiger nach Sexualdelikt vorläufig festgenommen

Schwerin (ots) -



Nachdem am 30.06.2024 bei der Polizei in Schwerin ein sexueller Übergriff angezeigt wurde, konnte der Tatverdächtige bereits vorläufig festgenommen werden.



Nach den bisherigen Ermittlungen soll eine 15-Jährige am 26.06.2024 gegen 18:30 Uhr in Schwerin durch den Tatverdächtigen sexuell belästigt worden sein. Die Geschädigte und der 19-Jährige trafen sich zunächst am Bertha-Klingenberg-Platz und verbrachten Zeit miteinander. Als der aus Aserbaidschan stammende Tatverdächtige die Jugendliche sexuell bedrängte und berührte, konnte sie sich losreißen und flüchten. Die 15-Jährige vertraute sich ihrer Mutter an, die Anzeige bei der Polizei erstattete.



Der Tatverdächtige konnte noch am 30.06.2024 vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin wegen des Verdachts der Vergewaltigung dauern weiter an.



